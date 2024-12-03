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الخليج 365: النواب يقر حزمة من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه

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القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان، " المجلس يواصل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى" يصدر عدد الأربعاء من جريدة الخليج 365، وفيه: النواب يقر حزمة من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.. جبالى: التشريع يستهدف التمكين الاقتصادى.. وزيرة التضامن تشرح بالأرقام ملف بطاقات الخدمات المتكاملة أمام النواب.. وتؤكد: استخراج 1.2 مليون كارت خدمات متكاملة وإنهاء قوائم الانتظار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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