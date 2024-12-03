شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: النواب يقر حزمة من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان، " المجلس يواصل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى" يصدر عدد الأربعاء من جريدة الخليج 365، وفيه: النواب يقر حزمة من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.. جبالى: التشريع يستهدف التمكين الاقتصادى.. وزيرة التضامن تشرح بالأرقام ملف بطاقات الخدمات المتكاملة أمام النواب.. وتؤكد: استخراج 1.2 مليون كارت خدمات متكاملة وإنهاء قوائم الانتظار.

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