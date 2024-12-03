شكرا لقرائتكم خبر عن دعم نقدى شهرى لمليون و150 ألفا من ذوى الهمم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، حيث نفذت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى مبادرات لدمج ذوى الهمم بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ فأطلقت الوزارة بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.

كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة "هنوصلك"، لإيصال الخدمة إلى المستفيدين من ذوي الهمم في مناطقهم، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.