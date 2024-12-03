شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يلتقى أعضاء مجلس النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعى الدورى مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم، والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين، وذلك بحضور كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.



جانب من اللقاء



الدكتور شريف فاروق وزير التموين



وزير التموين خلال لقاء أعضاء البرلمان