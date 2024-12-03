شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يبحث التعاون مع الاتحاد الوطنى للنسيج فى فيتنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وحلج القطن بمصر وفدًا من الاتحاد الوطنى للنسيج بفيتنام فى زيارة هامة، وذلك فى إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين النقابات العمالية.

وعلى هامش الزيارة تم عقد جلسة مباحثات بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، ووفد الاتحاد الوطنى للنسيج بفيتنام، بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج، حيث تم مناقشة سبل دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الاتحادين.

تضمنت المباحثات عدة محاور رئيسية، منها: 1. تبادل الخبرات والتدريب:

- ناقش الجانبان سبل تنظيم برامج تدريب مشتركة للعاملين فى قطاع النسيج، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم.

2. التعاون فى مجال البحث والتطوير:

- تطرق الجانبان إلى أهمية التعاون فى مجالات البحث والتطوير، لاسيما فى تطوير تقنيات جديدة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة.

3. دعم حقوق العمال:

- أكد الحاضرون على ضرورة الحفاظ على حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، وذلك من خلال تعزيز التواصل والتعاون بين النقابات.

4. التبادل الثقافى والعمالى:

- تم اقتراح تنظيم زيارات متبادلة بين العمال والمسؤولين من كلا البلدين لتعزيز التفاهم المشترك وبناء علاقات ودية قوية.

واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار الحوار والتعاون المستمر، لتحقيق مصالح العاملين فى قطاع الغزل والنسيج وتحقيق التنمية المستدامة فى هذا المجال. من المتوقع أن تسفر هذه الجهود عن نتائج ملموسة تساهم فى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام فى المستقبل.

حضر اللقاء كل من: عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، وعبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وحلج القطن، بالإضافة إلى نائبيه شبل السيد بدوى ومنى حسين القصبى، وإيهاب عبد العزيز الأمين العام للنقابة العامة، وجمال إدريس أمين صندوق النقابة العامة، وسامى إسماعيل أمين الصندوق المساعد.

ومن الجانب الفيتنامى، ترأست الوفد فام ثى تام ت، رئيسة الاتحاد الوطنى للنسيج، ورافقها كل من وين ثى ثو هانج، وين تان سو، وين ثى نوج هانج، دو فان سوان، وهونج نجوين دوى كمترجم.