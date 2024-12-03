شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينقل رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس مجلس السيادة السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارة إلى بورسودان اليوم الثلاثاء، وذلك لتسليم رسالة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني. وتعد الزيارة الأولى لوزير خارجية مصر للسودان الشقيق منذ اندلاع الأزمة السودانية فى ابريل 2023 بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أكد خلال اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى على اعتزاز رئيس الجمهورية بالعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والسودان، والعزم على بذل كل المساعى الممكنة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للسودان، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتى للإعراب عن تضامن مُخلص مع السودان فى هذا المنعطف التاريخى الخطير، وللوقوف بجانب دولة شقيقة فى ظل الروابط العميقة والعلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين. وأكد الوزير عبد العاطى على حرص مصر على الانخراط بفاعلية فى الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار فى السودان الشقيق، وبما يصون مصالحه وسيادته ووحدة أراضيه، منوهًا إلى جهود مصر لاستئناف السودان لأنشطته فى الاتحاد الأفريقي.



وأضاف المتحدث الرسمى، أن الزيارة لبورسودان شهدت أيضا جلسة مشاورات رسمية بين السيد وزير الخارجية ونظيره السودانى د. على يوسف الشريف بحضور وفدى البلدين، حيث شدد الوزير عبد العاطى على دعم مصر الكامل للسودان قيادة وشعبا، وحرص مصر على بذل الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوداني. واستعرض موقف مصر الداعى لوقف فورى لإطلاق النار والإسراع من وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية، وأشار إلى أهمية التعاون مع مبادرات الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات الإغاثة الدولية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية. وحرص الجانبان على تناول ملف الأمن المائى باستفاضة، فى ظل مواقف البلدين المتطابقة باعتبارهما دولتى مصب على نهر النيل، واتفقا على الاستمرار فى التنسيق والتعاون الوثيق بشكل مشترك لحفظ وصون الأمن المائى المصرى والسودانى.



وتضمنت زيارة الوزير عبد العاطى لقاء مع الفريق/ إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالى مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، حيث أكد على موقف مصر الثابت القائم على دعم المؤسسات الوطنية السودانية واحترام وحدة وسلامة الأراضى السودانية.



كما عقد الوزير عبد العاطى لقاء مع ممثلى مجتمع الأعمال السودانى لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين واستكشاف فرص الاستثمار المشترك والاستفادة من الفرص الهائلة التى يتيحها الاقتصاد المصرى، والعمل على مضاعفة التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين.



كما التقى مع مجموعة من السياسيين وممثلى المجتمع المدنى من السودان، فضلا عن لقاء مع أعضاء الجالية المصرية فى بورسودان حيث استمع إلى شواغلهم ومداخلاتهم.



اللقاء



اجتماع بين الجانبين