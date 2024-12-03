شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتابع مستجدات العمل بمشروع المدينة الطبية ويُوجه بتسريع التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، آخر مستجدات العمل بمشروع إنشاء المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، خلال اجتماعه مع ممثلى شركة INCOME للخدمات الهندسية، حيث وجّه الوزير بضرورة الإسراع فى تذليل أى عقبات تعترض المشروع، الذى يُعد أحد المشروعات الوطنية الكبرى.

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استُهل بتأكيد الدكتور خالد عبدالغفار على اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشروع، الذى يُتوقع أن يُحدث تحولًا نوعيًا فى مجالات الطب، والبحث العلمى، والتدريب الطبى، وأكد الوزير أن المدينة الطبية ستساهم فى تعزيز الكفاءات الطبية بمختلف التخصصات، بما فى ذلك فرق التمريض.

أضاف عبدالغفار أن الاجتماع تناول مناقشة مستفيضة للتطورات التى شهدها المشروع حتى الآن، استنادًا إلى الاجتماعات الدورية بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وشركة INCOME، وأُجريت مراجعة شاملة للآليات الفنية والخطط التصميمية للمشروع، التى تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة وفق المعايير الدولية.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، شدد خلال اللقاء على أهمية الاستماع للتحديات التى تواجه التنفيذ، مؤكدًا ضرورة تقديم حلول مبتكرة تضمن سير العمل بسلاسة، كما دعا إلى تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، مع التأكيد على إعداد تقارير دورية حول معدلات الإنجاز وعقد الاجتماعات الداخلية بانتظام لضمان التنفيذ الأمثل.

ولفت المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المدينة الطبية، تمتد على مساحة 230 فدانًا بطريق العين السخنة، بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل 18 معهدًا طبيًا متخصصًا تحت سقف واحد، بسعة تتجاوز 4200 سرير، كما تضم مراكز بحثية ومعامل مركزية، إلى جانب خدمات طبية مساندة مثل الأشعة وبنك الدم، ويُضاف إلى ذلك مدينة سكنية متكاملة للأطباء، وفنادق تدعم السياحة العلاجية.

شارك فى الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى جانب عدد من المستشارين القانونيين، فضلا عن المسؤولين بشركة INCOME، منهم المهندس هشام شتا، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس عمرو شتا، الشريك التنفيذى، والمهندس على شتا، مدير تنمية الأعمال، والمهندس محمد زكى، الرئيس التنفيذى للقطاع الطبى والنقل بالشركة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع الطموح يعكس رؤية الدولة المصرية لتحقيق الريادة فى تقديم الخدمات الصحية وفق أحدث النظم العالمية، بما يُعزز مكانتها كمركز إقليمى للسياحة العلاجية.