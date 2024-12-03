شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع كوريا الجنوبية يأمر الجيش بالتأهب بعد إعلان الرئيس الأحكام العرفية والان مع تفاصيل الخبر

أمر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، قبل قليل، الجيش بالبقاء في حالة تأهب بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما كانت وكالة يونهاب للأنباء قد كشفت قبل قليل، عن أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، قد أمرت بعقد اجتماع لكبار القادة وحثت على تعزيز اليقظة.