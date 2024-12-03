شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى فى اليوم العالمى لذوى الهمم: أبناؤنا يثبتون أن الاختلاف مصدر قوة وتميز والان مع تفاصيل الخبر

في اليوم العالمي لذوي الهمم، قالت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، إنها تفتخر بجهود أبنائها وبناتها المبدعين الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الاختلاف هو مصدر قوة وتميز.

وأضافت، "معًا، نبني مستقبلًا أكثر شمولًا وإشراقًا".. واختتمت السيدة انتصار السيسى رسالتها عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" بوسم: #قادرون_باختلاف.