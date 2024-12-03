شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من التعليم العالي يزور الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وفد رفيع المستوى من قيادات التعليم العالى بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الخدمات المهنية داخل مؤسسات التعليم العالي المصرية، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023، وبتوجيهات من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور سعي الوزارة إلى تحقيق رؤية متكاملة لتطوير الخدمات المهنية في الجامعات المصرية، بما يتماشى مع المتطلبات العالمية لسوق العمل، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص الوزارة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لدعم شبابنا وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المهنية.

هدفت الزيارة إلى تبادل المعرفة والخبرات في عدة مجالات متعلقة بالخدمات المهنية، مع التركيز على: ممارسات المراكز المهنية، طرق متابعة الخريجين، الهياكل التنظيمية للمراكز المهنية، تقنيات التعلم التجريبي، استخدام الأدوات والبيانات، قصص النجاح وأبرز التحديات بالإضافة إلى فرص التعاون الممكنة.

قام الوفد بجولات ميدانية في مراكز التوظيف لدى مؤسسات مرموقة مثل جامعات : جونز هوبكنز، جورجتاون، جورج، واشنطن، ولاية فلوريدا، جامعة تيمبل، بالاصافة إلى جامعة بنسلفانيا.

أسفرت هذه الجولات عن تبادل رؤى قيمة حول أفضل الممارسات والاستراتيجيات المبتكرة التي تعتمدها الجامعات الأمريكية في تقديم الخدمات المهنية، كما أجرى الوفد مناقشات بناءة مع قادة الجمعية الوطنية للتطوير الوظيفي (NCDA)، مما أتاح استكشاف آفاق جديدة للتعاون لدعم الطلاب والخريجين المصريين.

شملت الزيارة أيضًا جولة في المكتب الثقافي والتعليمي المصري بواشنطن العاصمة، الذي تم تجديده حديثًا، وقد اطلع الوفد على الأنشطة والبرامج التي يقدمها المكتب؛ لتعزيز التبادل التعليمي والثقافي، بجانب زيارة المتحف الدائم بالمكتب.

ضم الوفد كل من الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التخطيط الاستراتيجي والتوظيف ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة مها فخري، رئيس قسم المراكز الجامعية للتطوير الوظيفي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور نادر أيوب، مسؤول إدارة المشاريع بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووفاء العدوي، أخصائية إدارة المشاريع بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مصر، مكتب التعليم والشراكات، كما رافق الوفد الدكتورة نرمين أحمد صبري، المستشار الثقافي والتعليمي بواشنطن.