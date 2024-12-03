شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد لجنة JCI الدولية لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع عدد من المنظمات الدولية الرائدة في مجال الاعتماد الصحي، شملت اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، ومعهد الجودة والاعتماد التركي (TUSKA)، ومنظمة الاعتماد الوطنية البرازيلية (ONA)، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز أطر التعاون المشترك وبناء الشراكات الاستراتيجية الدولية للارتقاء بمعايير الجودة والسلامة في قطاع الرعاية الصحية.

وأكد د. أحمد طه أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية الإقليمية والدولية يمثل خطوة أساسية نحو ضمان توفير نظم رعاية صحية تضمن سلامة المرضى وقادرة على تلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى حرص “GAHAR” على فتح قنوات جديدة للتعاون الدولي لتحقيق نقلة نوعية في السياحة العلاجية وجودة الخدمات الصحية داخل مصر، إلى جانب نقل تجربة اعتماد المنشآت الصحية إلى إفريقيا.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) بمقر مركز التدريب المعتمد بالهيئة لبحث سبل تبادل الخبرات في مجالات اعتماد المنشآت الصحية وتطوير الأنظمة الداخلية لتحسين سلامة المرضى.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أهمية البحث العلمي لدعم القرارات المبنية على الأدلة، مع اقتراح مبادرات بحثية مشتركة لتعزيز المعايير الدولية، مشيرًا إلى رؤية “GAHAR” ورسالتها، إلى جانب تسليط الضوء على إنجازات الهيئة ودورها البارز فى تحسين نظام الرعاية الصحية بمصر من خلال اعتماد المنشآت الصحية بما يتماشى مع المعايير العالمية، فضلًا عن دعم مختلف المنشآت الصحية لضمان التطبيق السليم لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن “GAHAR” ومراقبة استدامتها.

ومن جانبه، أكد د. مراد كوكوكايا، المدير الإقليمي لـ JCI، على أهمية تعزيز التعاون بين JCI وGAHAR لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة.

ورافق د. أحمد طه الوفد في جولة بمركز التدريب ومتابعة البرنامج التدريبي المخصص للمراجعين للتعريف بتحديثات الإصدار الجديد من دليل معايير اعتماد المستشفيات 2025، وأشاد الوفد بالجهود المبذولة في هذا البرنامج وبمستوى الأداء المتميز لفريق العمل بمركز التدريب والمتدربين من مقيمي “GAHAR”.

فيما شهدت الاجتماعات مناقشات بين الهيئة والمؤسسات الدولية المناظرة في تركيا والبرازيل لاستكشاف فرص تبادل الخبرات العملية لتعزيز استدامة نظم جودة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز دور مراكز التميز والبحث العلمي لدعم الابتكار وتحسين جودة الخدمات الصحية، إلى جانب التعرف على تجربة تركيا في التعامل مع التحديات المرتبطة باعتماد المنشآت الصحية القديمة وكيفية التغلب عليها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الشراكة مع مؤسسات الاعتماد المناظرة دوليًا أداة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، مما يساهم في جذب المرضى من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الخدمات الصحية المتميزة بالمنشآت المعتمدة، مشيرًا إلى أن الاعتماد يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف من خلال رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان التوافق مع أعلى المعايير الدولية.

وأضاف أن هناك فرصة كبيرة لدخول معايير الجودة والاعتماد إلى الدول الإفريقية، مما يعزز التكامل الإقليمي ويرفع كفاءة الخدمات الصحية في القارة، مع تحقيق الاستدامة والابتكار في القطاع الصحي.

ومن جانبها، قدمت د.فيجين سينيل، رئيس معهد الجودة والاعتماد التركي (TUSKA)، لمحة عامة عن المعهد باعتباره المسؤول عن تطوير معايير الاعتماد وضمان سلامة الخدمات الصحية في تركيا، مع استعراض دور معهد (TUSKA) في إدارة السلامة وتوقيع البروتوكولات وتدريب الكوادر الصحية على تطبيق الجودة، إلى جانب دوره كعضو في المنظمة الدولية “ISQua”.

كما استعرضت السيدة جيلفان لولاتو، رئيسة منظمة الاعتماد الوطنية البرازيلية (ONA)، عرضًا لنظم الاعتماد بالمنظمة، والذي يشمل إطارًا تشغيليًا متطورًا، بالإضافة إلى خبرات المنظمة في اللوائح المنظمة لخدمات الطب عن بعد، مشيرة إلى أن المنظمة تقدم ثلاثة مستويات لاعتماد المنشآت الصحية، بالإضافة إلى اعتماد لمستوى واحد للخدمات، إلى جانب وجود فريق من 800 مراجع، منهم 400 يقومون بأداء ميداني متميز.

أثمرت الاجتماعات عن وضع أطر لتعزيز التعاون من خلال مراكز التميز والبحث العلمي، مع التأكيد على دور هيئات الاعتماد الصحية والتزامها بتحسين معايير الجودة وسلامة المرضى في الأنظمة الصحية الإقليمية والدولية.

