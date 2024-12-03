شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم أكشاك سور إدارة غرب التعليمية بالإسكندرية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منطقة المنشية فى محافظة الإسكندرية، اندلاع حريق في عدد من الأكشاك الموجودة علي سور إدارة غرب التعليمية بشارع السبع بنات دون إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنشية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بعدد من الاشكاك بشارع السبع بنات المنشية.

على الفور، انتقل اللواء عبد الخالق حجازي حكمدار وسط الإسكندرية والعميد محمد الديب مدير إدارة الحماية المدنية وضباط القسم وقوات الحماية المدنية وحي الجمرك رفقة سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب عدد من الأكشاك علي سور إدارة غرب التعليمية، وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المحلات التجارية المجاورة واتخاذ الإجراءات اللازمة.



الحماية المدنية تسيطر علي حريق في إدارة غرب التعليمية بالإسكندرية



حريق الأشكاك شارع السبع بنات الإسكندرية



حريق الأكشاك إدارة غرب التعليمية في الإسكندرية