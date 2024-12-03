شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الفيوم موقف المشروعات والخدمات بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا مع محافظ الفيوم لمتابعة موقف المشروعات والخدمات بالمحافظة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، أمس ، لمتابعة الموقف الخاص بتدبير الأقماح.

وأكد رئيس الوزراء حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على توفير مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، سعياً لتوفير وتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع.