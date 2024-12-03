شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة.. متوسطة الشدة على هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى وخريطة سقوط الأمطار بكافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة.

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 إلى الأحد 8 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

-حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

الأربعاء 4 ديسمبر 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

-حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

الخميس 5 ديسمبر 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

-حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

الجمعة 6 ديسمبر 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

-حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

السبت 7 ديسمبر 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

-حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

الأحد 8 ديسمبر 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

-حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.



