شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل حركة القطارات بحوش محطة الإسكندرية إثر سقوط جرار مناورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تعطلت منذ قليل حركة مسير القطارات بحوش محطة الإسكندرية نتيجة سقوط جرار المناورة رقم 3892 من على السكة أثناء عمل مناورة بحوش محطة الإسكندرية .

وفور وقوع الحادث تم الدفع بالاوناش ومعدات الرفع لرفع الجرار من على السكة لسرعة تسيير حركة القطارات .

يذكر أنه تم تطوير منظومة السكك الحديدية عبر إدخال عربات وجرارات جديدة، وتحديث الإشارات لتعمل إلكترونيًا بما يقلل الحوادث، ويزيد كفاءة التشغيل. كما شهد القطاع تحسين المحطات الرئيسية لتوفير تجربة أفضل للمسافرين.

وتواصل مصر العمل على تنفيذ مشاريع طموحة في قطاع النقل، مثل المونوريل الذي سيربط بين شرق وغرب القاهرة، واستكمال مراحل القطار السريع، وتعكس هذه الإنجازات رؤية الدولة نحو بناء بنية تحتية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر وسائل نقل عصرية وآمنة للمواطنين، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.



سقوط جرار المناورة رقم 3892 من على السكة