شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ودرجات امتحان اللغة الإنجليزية للثالث الابتدائى للفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي الحالي، كالتالى:

- سؤال Listening ويخصص له 6 درجات ويتضمن سؤال اكمل الصوت الناقص.

- سؤال reading ويخصص له 11 درجة ويتضمن اختيار من متعدد بدرجتين وسؤال تكملة النص من أربع كلمات بدرجتين وسؤال القطعة ويخصص له 7 درجات.

- سؤال writing يخصص له 17 درجة ويتضمن سؤال ترتيب الجملة بدرجتين وعلامات الترقيم ب4 درجات، و سؤال برجراف مكون من 15 كلمة ويخصص له 7 درجات .

- إجمالي درجات الامتحان 30 درجة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن –الدرجة– الفصل الدراسي– العام الدراسى.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها، حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور والهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية عدم احتواءها على اية موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة إلى فئة معينه دون غيرها.

- بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي البد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية ممارسة الطالب على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.

