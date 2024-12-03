شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى بالقاهرة تصل 13 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 12:24 م

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء من الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 إلى الأحد 8 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات. الأربعاء 4 ديسمبر 2024 الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات. الخميس 5 ديسمبر 2024 الخميس 5 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات. الجمعة 6 ديسمبر 2024 الجمعة 6 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة. السبت 7 ديسمبر 2024 السبت 7 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة. الأحد 8 ديسمبر 2024 الأحد 8 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

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