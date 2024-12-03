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الصغرى بالقاهرة تصل 13 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 12:24 م

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء من الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 إلى الأحد 8 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة. 
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة. 
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة. 
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

الأربعاء 4 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة. 
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
 - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.
 - جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

الخميس 5 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة. 
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة. 
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
 - جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

الجمعة 6 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
 - السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.
 - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
 - جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

السبت 7 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
 - السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة. 
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
 - جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

الأحد 8 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
 - السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
 - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.
 - جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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