شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى بالقاهرة تصل 13 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 12:24 م
كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء من الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 إلى الأحد 8 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.
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