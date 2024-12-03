شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وفرص لسقوط أمطار.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية، المتوقعة من الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 إلى الأحد 8 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 4 ديسمبر 2024

-شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الخميس 5 ديسمبر 2024

-شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

من الجمعة 6 ديسمبر 2024 إلى الأحد 8 ديسمبر 2024

-نشاط رياح أحيانًا على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.



