شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان العلوم للابتدائية وتوزيع درجات اختبار الترم الأول 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 11:09 ص
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان العلوم للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وعدد الأسئلة ونوعيتها والدرجات المخصصة للأسئلة
وأكدت وزارة التعليم، أن الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم على مستوى صفوف المرحلة الابتدائية :
- أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2024/2025.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي التلاميذ.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة الصف العادة الزمن الدرجة الفصل الدراسي، تاريخ الامتحان) .
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها حجم الخط، نوع الخط المسافات.
- أن تتضمن جزئيات السؤال الواحد أكثر من وحدة من وحدات المقرر الدراسي للصفوف الدراسية الثلاث.
- تتضمن أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية الثلاث طبعة .
- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية ساعة ونصف شاملة وقت المراجعة.
- عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخرى لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد.
- أن يكون للسؤال الواحد إجابة واحدة محددة مع البعد عن الاحتمالات .
- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية : الأسئلة الموضوعية وتشمل ( الاختيار من متعدد ، الإكمال المقيد ، المزاوجة، صح وخطا ، إعادة الترتيب ) .
- الأسئلة المقالية وتشمل ( الشرح الوصف التفسير، اذكر السبب ، ماذا يحدث لوه التوضيح، المقارنة، التصنيف، ما النتائج المترتبة ، التعليل.
- نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية ككل 70% من الدرجة الكلية ، نسبة الأسئلة الموضوعية في الورقة الامتحانية ككل 30% من الدرجة الكلية .
- بالنسبة للاختبار المترجم لطلاب مدارس اللغات توضع الأسئلة والمصطلحات من الكتاب المدرسي المترجم بنفس الأسلوب وألا تتم ترجمة الاختبار ترجمة حرفية إلى اللغة المقابلة مباشرة.
- درجات المهام الأدائية 10 درجة.
- التقييم الشهري 10 درجات .
- درجات المواظبة و السلوك 5 درجات.
- كراسة الواجب 5 درجات.
- كراسة النشاط 5 درجات.
- التقييم الأسبوعي 5درجات.
الدرجة الكلية 100 درجة.
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