شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف طرق انتقال عدوى فيروس الإيدز.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مرض الإيدز لا ينتقل بالمخالطة اليومية الاعتيادية مثل التقبيل أو العناق أو المصافحة أو تقاسم الأدوات الشخصية أو الطعام أو الماء)

وتابعت : لا ينتقل الفيروس عن طريق سوائل جسم الشخص المصاب بعدواه، مثل الدم وحليب الأم والمني والإفرازات المهبلية



وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الفرق بين فيروس نقص المناعة البشري (HIV) ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) .

وقالت وزارة الصحة إن فيروس نقص المناعة البشري (HIV) هو عدوى تهاجم جهاز المناعة في الجسم ويستهدف خلايا الدم البيضاء في الجسم، مما يضعف الجهاز المناعي ويؤدي إلى الإصابة بأمراض مثل:-



. السل

. الالتهابات

. بعض أنواع السرطان

بينما متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) هي المرحلة الأكثر تقدمًا من المرض ويحدث نتيجة لعدم علاج فيروس (HIV)

ويعتبر جميع الأطفال الحاملين لفيروس نقص المناعة البشري والذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات مصابين بـ فيروس الإيدز في مراحله المتقدمة.