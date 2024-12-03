شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يبحث شكاوى عدد من المواطنين.. أبرزها طفوحات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من الشكاوى المقدمة خلال لقاءه الأسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل علي ايجاد حلول جذرية، وذلك في إطار خطة الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين.

شهد اللقاء بحث عدد من الشكاوى من سكان شارع ممدوح النجار بمنطقة ترعة الإخلاص بحي الطالبية من التضرر من قيام سكان الأدوار السابع والثامن والتاسع والعاشر بفتح مطلات ونوافذ وتركيب وحدات تكييف خارجية بالمخالفة مما ينتهك حقوق الجار.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بتكليف إدارة التنظيم بتوجيه إنذار إلى الوحدات السكنية المخالفة بضرورة الالتزام بالرسومات الهندسية ورد الشئ لأصله وفي حال عدم الالتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحث محافظ الجيزة، شكوى أحد المواطنين المقيم بالعقار 30 عمارات منتصر بشارع فيصل بحي العمرانية من التضرر من عدم قيام الجمعية المسئولة عن الخدمات والمرافق بالمجمع السكني من إصلاح طفح للصرف الصحي وحاجة عددًا من أعمدة الإنارة للصيانة.

ووجه المحافظ، رئيس حي العمرانية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتخفيفًا على المواطنين التدخل لإصلاح طفوحات الصرف الصحي ودعم وتحسين كفاءة منظومة الإنارة بالمجمع السكني والتشديد على الجمعية المسئولة عن المجتمع السكني بالالتزام بالاختصاصات والمهام الواقعة عليها وإجراء الصيانات الدورية للمرافق بشكل دوري في ضوء تحصيلها مقابل للخدمات من الوحدات السكنية.

وشهد لقاء محافظ الجيزة، الاستماع إلى شكوى مواطنة قاطنة بعقار سيتي مول بالمريوطية من عدم وجود اتحاد للشاغلين ووجود تسريب للمياه أسفل بدرومات العقار.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص المستندات الخاصه وموقف اتحاد الشاغلين، إلى جانب فحص أسباب تسرب المياه بالبدرومات للتأكد من مصدرها سواء نتيجة كسر بماسورة داخلية تخص سكان العقار أو خارجية بحاجة لتدخل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإزالة اسباب الشكوى.

واستمع المحافظ، لشكوى مواطن بشارع السلام بالكيت كات في حي إمبابة، بشأن صدور قرار إزالة للعقار رغم وجود قرار سابق بترميمه.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة تقديم طلب للمركز القومي لبحوث البناء والإسكان لمعاينة العقار والبت في الحالة الإنشائية الخاصة به والإفادة بتقرير رسمي مفصل للبت في موقفه النهائي حفاظًا على سلامة المواطنين.

واستمع المحافظ لشكوى المواطنين من سكان شارع مصنع المكرونة بمنطقة المنشية بالطوابق فيصل من وجود مخالفات بناء بعقار وعدم الالتزام بالرخصة الصادرة للبناء.

وكلف المحافظ، رئيس حي الهرم والمكتب الهندسي بالمعاينة الميدانية للعقار وفحص حالته وإزالة كافة مخالفات البناء بالعقار مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه المحافظ بإزالة دور مخالف بعقار بشارع خالد بن الوليد بالمنشية بحي الهرم، استجابة لشكوى المواطنين.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وسهير عويس مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية والإدارات المختصة.