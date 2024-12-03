شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادة الإعدادية.. رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات نصف العام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المديريات التعليمية طلاب الصف الثالث الاعدادي بسرعة تسجيل بيانات استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسى الحالى، 2024,2025، حيث أكدت على الطلاب غير المسجلين البيانات سرعة كتابتها إلكترونيا عبر الرابط المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الدخول على اللينك التالى من هنـــــــــــــــــا.

وشددت المديريات التعليمية على أن تسجيل استمارة الاعدادية مهم وضرورى حتى يتاح للطلاب دخول الاختبارات فى نصف العام الدراسى حيث من المقرر أن تغلق الوزارة باب تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية قبل انطلاق الامتحان فى يناير المقبل د.



ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام " 6 و7 و8 و19 يناير 2025.