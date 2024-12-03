شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزارة الزراعة: تجديد تراخيص مزارع الدواجن المتوقفة بفائدة ميسرة 5% والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة أنه تم إرسال لجان لمزارع الدواجن المتوقفة وتذليل العقبات التى تواجه صغار المربين وأصحاب مزارع الدواجن (التسمين أو إنتاج بيض المائدة) المتوقفة أو التى يرغب أصحابها فى رفع كفائتها، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق وزيادة طاقتها الإنتاجية وتحسين العائد الإقتصادى لعمل الدراسات الفنية اللازمة، وإرسالها للبنك لتمويلها بقروض ميسرة 5%.

واضاف "الصياد" أن الوزارة إتخذت العديد من الإجراءات لضبط أسعار دجاج التسمين وبيض المائدة فى الأسواق، وقد انعكس ذلك على تراجع واستقرار أسعار الفراخ، وكذلك تراجع أسعار بيض المائده بنحو 20%، معرباً أنه ستشهد الفتره المقبله مزيداً من التراجع فى الأسعار وخصوصاً بعد رصد أعلى نسب إشغالات لمزارع الدواجن بعد تراجع أسعار الكتاكيت وتوافر وتراجع أسعار الأعلاف التى تمثل نحو 70% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف الإنتاج

وقال سامى عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أنه بالتنسيق مع وزير الزراعة تم الاتفاق على تمويل أجهزة ومعدات مزارع الدواجن بغرض رفع الكفاءه وزيادة الطاقة الانتاجية، وكذلك توفير القروض الميسرة للتشغيل لشراء (الكتكوت – الأعلاف – الأدويه – التحصينات) سواء كان لمزارع إنتاج بدارى التسمين أو إنتاج بيض المائده.

ومن جانبه قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن القطاع متواصل على مدار الساعة مع أصحاب المزارع لمتابعة تنفيذ توجيهات وزير الزراعة خلال اجتماعه مع منتجى الدواجن الأسبوع الماضى بهدف دراسة مشكلات أصحاب المزارع والعمل على تذليلها بإعادة تشغيل المزارع المتوقفه وأيضاً زيادة تشغيل المزارع القائمه بفائده بسيطة وميسرة 5% متناقصة.

يأتى ذلك في إطار متابعة اجتماع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع بعض أصحاب المزارع ومنتجى الدواجن بحضور البنك الزراعي واتحاد منتجي الدواجن وتنفيذا لتوجيهات الوزير بتجديد تراخيص المزارع المتوقفة وبحث مشكلاتهم .