شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا ورياح وأمطار متوقعة ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.



