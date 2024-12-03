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الطقس اليوم.. أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا ورياح وأمطار متوقعة ببعض المناطق

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 10:21 ص

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

 - الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

 - السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

 - السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

 - جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

 - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

 - جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

 


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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