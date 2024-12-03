شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: 1.3 مليون شخص عالميا أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم إصابة 1.3مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشري في عام 2023 عالميا مؤكدة أن الكشف المبكر ضروري للوقاية من الإصابة بالعدوى

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يمكن تلقى الاستفسارات حول المرض وطرق العلاج من خلال الأرقام التالية :-

08007008000

0233152801

01100666471



وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفرق بين فيروس نقص المناعة البشري (HIV) ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) .

وقالت وزارة الصحة إن فيروس نقص المناعة البشري (HIV) هو عدوى تهاجم جهاز المناعة في الجسم ويستهدف خلايا الدم البيضاء في الجسم، مما يضعف الجهاز المناعي ويؤدي إلى الإصابة بأمراض مثل:-

. السل

. الالتهابات

. بعض أنواع السرطان

بينما متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) هي المرحلة الأكثر تقدمًا من المرض ويحدث نتيجة لعدم علاج فيروس (HIV)

ويعتبر جميع الأطفال الحاملين لفيروس نقص المناعة البشري والذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات مصابين بـ فيروس الإيدز في مراحله المتقدمة.