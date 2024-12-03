شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد ضوابط وضع امتحان مادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط وضع امتحان مادة الرياضيات لطلبة المرحلة الابتدائية استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق يناير المقبل، مشددة على أنه يجب أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف وأن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها وأن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب وأن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب وأن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسى لطلاب النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية 11 يناير المقبل وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، على أن يتم البدء فى تقييم طلاب الشهادة الإعدادية بداية من 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية يتم وضع الأسئلة من خلال الإدارات التعليمية والمدارس وفق ضوابط يتم فيها مراعاة الموانع التى تحول دون اشتراك العضو فى وضع الأسئلة، كما يتم مراعاة السرية الكاملة، أما أسئلة امتحان شهادة المرحلة الإعدادية يتم وضع أسئلة الامتحان من خلال المديريات التعليمية بحيث تكون موحدة على مستوى كل مديرية تعليمية.

