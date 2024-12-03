شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يبحث مع رؤساء شركات عالمية إنشاء مصانع السكك الحديدية والنقل والان مع تفاصيل الخبر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في مستهل زيارته لايطاليا ، سلسلة من اللقاء الهامة مع عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال السكك الحديدية والنقل الذكي

قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة مركز التحكم والتشغيل الرئيسي لجميع الطرق والمحاور والأنفاق بدولة إيطاليا التابع لشركة اوتوسترادا المالكة لشركة موڤيون وهي الشركة التي تنفذ المرحلة الاولى من مشروع النقل الذكي على الطرق ITS بمصر والتي تضم عدد 7 طرق هي طرق (شبرا - بنها الحر، القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد ، القاهرة / القطامية العين السخنة ، القاهرة / السويس الصحراوي ، الدائري الإقليمي ، القاهرة / الإسكندرية الصحراوي / الطريق الدائري )

و بحث الوزير مع مسئولي الشركة ما تم انجازه وجاري انجازه لكل مشروع حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية؛ لإنهاء كل مشروعات هذه المرحلة، خاصة مع اهمية هذه المنظومة التي تساهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق و الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات لها

ثم التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ب أنجلو بيتروسيللو الرئيس التنفيذي لشركة MERMEC الايطالية حيث تم التباحث مع الشركة الايطالية حول التعاون القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرمك لتوريد ماكينة فحص السكة المتعاقد عليها مع الشركة وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتطوير المستمر لمنظومة السكك الحديدية وزيادة معدلات الأمان بمسير القطارات على مستوى الشبكة حيث تم التاكيد خلال الاجتماع على الالتزام بتوريد الماكينة وفقا للموعد المخطط والمتفق عليه من الجانبين

وتطرقت المباحثات الى آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في مشروع تطوير نظم الإشارات و الإتصالات على خط الفردان/ بئر العبد - بالوظة /ميناء شرق بورسعيد والذي سبق وتم توقيع اتفاقية الشروط والاحكام الخاصة بتنفيذ اعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بالخط بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و شركة MERMEC الايطالية حيث تم التاكيد على ضرورة قيام الشركة بتقديم العرض المالي للمشروع بما يتضمنه من قيمة المكون الاجنبي والمكون المصري خاصة مع اهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان

وجدير بالذكر انه تم افتتاح وتشغيل خط الفردان /بئر العبد امام لجمهور الركاب كما يتم نقل البضاع حاليا من شتى انحاء الجمهورية الى ميناء شرق بورسعيد عبر خط سكة حديد الفردان - بئر العبد – ميناء شرق بورسعيد والذي يدخل ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا ذلك الممر التنموي الجديد الذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة و سيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء وذلك في اطار المخطط الشامل للدولة المصرية لتنمية سيناء

و أكد الفريق مهندس كامل على ضرورة قيام الشركة بإنشاء مصنع لانتاج مكونات الاشارات وانظمة التحكم الالي الأوربي في مسير القطارات ETCSL1 بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر ولتقليل الاعتماد على المكون الاجنبي بالاضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ب كارلوس اوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو، حيث أشاد الوزير في بداية اللقاء بالتعاون المثمر مع شركة تالجو العالمية حيث تم توريد عدد 6 قطارات تالجو فاخرة للركاب وتم دخولها الخدمة وتقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك تم توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وتالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة

وقد تم أثناء اللقاء التأكيد على ضغط البرنامج الزمني الخاص بتوريد القطارات لحاجة الهيئة لتقديم خدمة متميزة للسياحة الداخلية والخارجية

أكد الوزير على اهمية هذه الصفقة التي ستساهم في دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد وستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين كما تساهم في زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة وتنشيط السياحة الداخلية وتلبية طلبات جمهور مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين الى اخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع تالجو مصر لصناعة القطارات لتغطية احتياجات الهيئة وتصديرالفائض من الطاقة الانتاجية إلى خارج البلاد – بمنطقة كوم ابو راضى وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي حيث تم ااتاكيد على ضرورة قيام الشركة بدراسة التعاون مع مصنع سيماف في المرحلة الحالية لانتاج قطارات السكك بمصنع سيماف

واختتم الوزير لقاءاته بلقاء قيادات شركة سكك حديد ايطاليا، حيث تم بحث امكانية قيام الشركة بتقديم عرض لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر



