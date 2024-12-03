شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: فتح التقدم لمنح تنافسية مقدمة من الصين للماجستير والدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية برامج الشراكة الدولية في توفير فرص للباحثين المصريين، للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالاتهم الأكاديمية وتحسين قدراتهم.

وفي هذا الإطار أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإدارة المركزية للبعثات، عن منح للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية طبقًا للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في عدد من المجالات وتشمل؛ (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى، وبناء شبكات الاتصالات والمعلومات، والأمن السيبراني، وعلوم الهندسة البحرية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربية، والهندسة الصناعية، والعلاج الطبيعي، واللغة الصينية وآدابها)، وكذلك التخصصات التي تخدم رؤية مصر 2030.

وأفاد الإعلان أنه يمكن للراغبين في التقدم للمنحة

استيفاء استمارة التقديم من الموقع الإلكتروني:

https://www.campuschina.org

ووضع كود رقم 8181 على الاستمارة.

وللاطلاع على كافة شروط التقدم والمستندات المطلوبة يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني:

https://www.campuschina.org/content/details3_74776.html

https://www.campuschina.org/scholarships/index.html

علمًا بأن آخر موعد للتقدم 9/1/2025.