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الصحة: لا يوجد علاج محدد لمرض اليد والفم والأعراض تختفى خلال 10 أيام

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 08:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد علاج محدد لمرض اليد والقدم والفم، وعادةً ما تختفي الأعراض خلال 7 إلى 10 أيام.​​

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يساعد المخدر الموضعي للفم في صورة جل أومضمضة أو سبراي في تخفيف آلام تقرحات الفم.​​

وأضافت : تساعد مسكنات الألم المتاحة، دون وصفة طبية، مثل الباراسيتامول أو الأيبوبروفين في تخفيف بعض الأعراض.​

ويُنصح بشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف، وتناول الأطعمة اللينة التي لا تحتاج إلى الكثير من المضغ مثل الزبادي. تؤكد وزارة الصحة  ضرورة مراجعة الطبيب والصيدلي فيما يخص الدواء.​


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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