شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواف لمواجهة جرائم الغش التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لكشف جرائم الغش التجارى، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لكشف جرائم الغش التجارى.

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لكشف جرائم الغش التجارى، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لكشف جرائم الغش التجارى.