شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام لبنانى: فريق مراقبة وقف إطلاق النار يصل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام، بأن فريق مراقبة وقف إطلاق النار وصل لبنان ليباشر عمله،وأن واشنطن على اتصال وثيق بالمسؤولين في لبنان وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار.

ووفقا لإعلام لبنانى فإن، المسؤولون اللبنانيون والإسرائيليون كرروا التزامهم بوقف إطلاق النار، وان واشنطن تبذل قصارى جهدها للحفاظ على وقف إطلاق النار وتعتقد أنه سيصمد.

ويشار إلى أن واشنطن تعمل يوميا مع فرنسا ولبنان وإسرائيل عبر آلية وقف إطلاق النار لمعالجة أي مسائل، ومعالجة الخروقات ستصبح أكثر سلاسة في الأيام المقبلة بعد تفعيل فريق آلية مراقبة إطلاق النار.

