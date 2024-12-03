شكرا لقرائتكم خبر عن موعد احتفال كنائس الكلدان والروم الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

تختلف الكنائس القبطية فى الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد من حيث المدد المختلفة، وتاريخ بداية الصوم حيث تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 24 نوفمبر وتستمر حتى يوم 7 يناير المقبل، فيما تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم بداية من يوم 9 ديسمبر وتستمر حتى يوم 25 ديسمبر المقبل، فيما تحتفل الطائفةالإنجيلية به يوم 7 يناير بدون صوم.

احتفال الكنائس الكاثوليكيةومن المقرر أن تحتفل الكنيسة الكلدانية بمصر، بـ عيد الميلاد المجيد عن طريق إقامة قداسين أحدهما فى 24 ديسمبر المقبل، والآخر صباح الـيوم التالي 25 منذات الشهر، فيما تحتفل كنيسة الروم الكاثوليك بمصر، بالعيد عن طريق إقامة قداسين إحداهما صباح يوم 24 ديسمبر الجاري، والآخر مساء اليوم.الروم الأرثوذكسوتحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد في الثامنة والنصف من صباح 25 ديسمبر فيما تحتفل كنيسة السريان الكاثوليك به يوم 24 ديسمبر ويحتفلالأرمن الأرثوذكس يوم 6 يناير، فيما تحتفل كنيسة الأرمن الكاثوليك يوم 24 ديسمبر.