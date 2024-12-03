شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: إسرائيل ولبنان أبلغتا واشنطن التزامهما بالاتفاق رغم الخروقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل ولبنان أبلغا البيت الأبيض التزامهما وقف إطلاق النار رغم الخروقات على الحدود.

وأشار الموقع إلى أن إدارة بايدن كانت قلقة من أن وقف إطلاق النار في لبنان قد ينهار بعد تبادل إطلاق النار.

كما أعربت إدارة بايدن لإسرائيل عن قلقها بشأن عدد من الضربات التي شنتها على لبنان خلال الأيام الأخيرة.