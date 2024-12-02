شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقي السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين بـ "روبرت اوليفانت"، السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وكندا، حيث أعرب وزير الخارجية عن الاعتزاز بالشراكة القوية بين البلدين فى المجالات المختلفة، مؤكدا على التطلع بمواصلة تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والطاقة المتجددة.

كما أعرب عن الاهتمام باستكشاف فرص التعاون الثلاثى فى أفريقيا مع كندا، مبديا الحرص على استمرار التنسيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار الإقليمي ودعم التنمية.



كما تطرق وزير الخارجية إلى الوضع الإنساني المتفاقم في غزة وسبل تعزيز التنسيق الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.