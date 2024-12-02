شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة يهنئ النائبة هادية حسنى لفوزها برئاسة اتحاد الريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى النائبة هادية حسني لفوزها برئاسة الاتحاد المصري للريشة الطائرة عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

وعبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها لفوز النائبة هادية حسني بهذا المنصب الهام، والذي يعد إنجازاً جديداً للمرأة المصرية في المجال الرياضي، وأشادت بالخطوات البارزة التي تحققها نساء مصر على الصعيد المحلي والدولي في هذا المجال، ما يؤكد ما تتمتع به المرأة المصرية من قدرات ومهارات متميزة تمكنها من القيام بمختلف الأدور والمهام وبكفاءة، متمنية لها المزيد من النجاحات.

ومن الجدير بالذكر أن النصاب القانوني قد اكتمل للجمعية العمومية العادية لاتحاد الريشة الطائرة، بحضور 9 هيئات من أصل 12 لهم حق الحضور والتصويت، لتفوز النائبة هادية حسني بالأغلبية ، بعد أن شهدت انتخابات اتحاد الريشة الطائرة منافسة قوية على جميع المقاعد ، وبعد فوزها باكتساح على حساب منافسها الدكتور علي حسب الله.