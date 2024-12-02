شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الحد الأدنى للمعاش أول يناير 2025.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الفترة الماضية تصدر ملف المعاشات اهتمام القياة السياسية، ولذلك تبدأ الهيئة القومية للتأمين فى رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 / 2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.

كما يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025 .