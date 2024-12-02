شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: ننصح المواطنين بغلي الألبان لمدة 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تبذل أقصى جهدها لمكافحة مرض البروسيلا من خلال سياسات الاختبار والذبح والتعويض، كذلك تحصين الماشية (أبقار-جاموس-أغنام-ماعز) وتنظيم حملات تحصين للمواشي من عمر 4 إلى 7 شهور بلقاحات البروسيلا مجاناً ، وأصبحت مصر من أوائل دول العالم التي تعتمد مزارع خالية من مرض البروسيلا، وذلك من خلال إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

أضاف "شاهين" أن نسبة وجود المرض في مصر ضئيلة جداً ونوصي المربيين بتقديم حيواناتهم للجان الاختبار والتحصين لمرض البروسيلا للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار هذا المرض في الحيوان والإنسان.

وقال إن هيئة الخدمات البيطرية تنصح دائما المواطنين غلي الألبان لمدة 20 دقيقة للتخلص من مسببات المرض والحصول على المنتجات ذات الأصل الحيواني من أماكن موثوق بها وخاضعة للإشراف الطبي البيطري الكامل.

وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية جهود الوزارة في دعم الفلاح ورفع العبء عن كاهله مستمرة بتقديم الخدمات الطبية البيطرية مجاناً من خلال الزيارات الميدانية والقوافل البيطرية المجانية وتم زيادة التعويضات لمرض البروسيلا لدعم وتشجيع المربين على الاستمرار في التربية والاستثمار في هذا المجال لتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري (لحوم – ألبان) ويتم صرف التعويضات من ميزانية الهيئة المخصصة لذلك.

وتهيب وزارة الزراعة بالمواطنين عدم الانسياق لأي أخبار متداولة غير صحيحة والتأكد من مصادرها أولاً.

وأكد أنه يوجد استراتيجيات وبرامج وخطط للمكافحة والسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكذلك الوبائية ومنها مرض البروسيلا.

وتواصل الهيئة جهودها المضنية لحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة تحت مظلة الصحة الواحدة بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة والوزارات الأخرى ذلت الصلة لتحقيق حياة أمنة صحية وغذاء صحي وأمن.