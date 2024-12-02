شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام تقييمات شهر نوفمبر لصفوف النقل بمدرسة الحرية الرسمية للغات بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالإثنين، 02 ديسمبر 2024 02:39 م
وتعقد الامتحانات وسط استعدادات مكثفة من قبل مديريات التربية والتعليم حيث يتم متابعة سير الامتحانات ومتابعة نسبة الحضور والغياب بالمدارس، كما وجهت المدارس بتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلبة للامتحانات و منع اصطحاب الهواتف المحمولة ، وتطييق نظام التقييمات لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس .
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية سيتم وضع الأسئلة من خلال الإدارات التعليمية والمدارس وفق ضوابط يتم فيها مراعاة الموانع التى تحول دون اشتراك العضو فى وضع الأسئلة، كما يتم مراعاة السرية الكاملة، أما أسئلة امتحان شهادة المرحلة الإعدادية يتم وضع أسئلة الامتحان من خلال المديريات التعليمية بحيث تكون موحدة على مستوى كل مديرية تعليمية.
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