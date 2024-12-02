شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام تقييمات شهر نوفمبر لصفوف النقل بمدرسة الحرية الرسمية للغات بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصلت المدارس عقد تقييمات شهر نوفمبر لـ صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى، كأخر اختبار شهر بالفصل الدراسي الأول قبل عقد امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقه يناير المقبل، وتابعت حنان عبدالمنعم نوح مديرة مدرسة الحرية الرسمية للغات انتظام سير الامتحانات والدراسة ونسب حضور الطلاب كما تابع سامح عبدالقادر وكيل المدرسة أعمال التقييمات داخل الفصول الدراسية، فيما قامت مروة أحمد أخصائية التطوير بالمدرسة بتذليل اى مشكلات فنية لطلاب الصف الثانى الثانوى أثناء عقد التقييمات الإلكترونية على أجهزة التابلت المدرسى، حيث أكدت المدرسة أداء الطلاب الامتحان والتقييمات بشكل سهل ودون مشكلات.

وتعقد الامتحانات وسط استعدادات مكثفة من قبل مديريات التربية والتعليم حيث يتم متابعة سير الامتحانات ومتابعة نسبة الحضور والغياب بالمدارس، كما وجهت المدارس بتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلبة للامتحانات و منع اصطحاب الهواتف المحمولة ، وتطييق نظام التقييمات لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية سيتم وضع الأسئلة من خلال الإدارات التعليمية والمدارس وفق ضوابط يتم فيها مراعاة الموانع التى تحول دون اشتراك العضو فى وضع الأسئلة، كما يتم مراعاة السرية الكاملة، أما أسئلة امتحان شهادة المرحلة الإعدادية يتم وضع أسئلة الامتحان من خلال المديريات التعليمية بحيث تكون موحدة على مستوى كل مديرية تعليمية.