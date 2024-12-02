شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: الدولة وضعت منظومة متكاملة للحقوق الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد جبران، وزير العمل، إن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة العمل تثمن مبادئ التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، والتى تضم كافة الأطراف المعنية بمواجهة التحديات والعدالة الاجتماعية، وغياب الحماية الاجتماعية، وانتشار البطالة على مستوى العالم، والتى بلغت نحو 210 مليون متعطل حول العالم.

وأوضح جبران، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمنظمة العمل الدولية، بخصوص انضمام وزارة العمل للتحالف العالمى من أجل العدالة الاجتماعية، أن وزارة العمل حرصت على العمل المشترك مع منظمة العمل الدولية كونه هدف استراتيجى وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030، فضلا عن هدفها فى تعزيز التعاون وزيادة الدعم المقدمة للدول، مؤكدا أن اهتمام وزارة العمل بالانضمام يعكس إستراتيجية مصر ورؤيتها طويلة المدى بمحاورها الثلاثة " الاقتصادية، الاجتماعية، البيئة"، باعتبارهم أساس حقوق الإنسان.



جانب من المؤتمر الصحفى



وأضاف: تمكنت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى وضع منظومة متكاملة للحقوق الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعى، من خلال إطلاق عدة مبادرات والتى من بينها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتى تضمنت عدة محاور منها: تعزيز الأمن القومى، والاستقرار السياسى، وتحسين الخدمات الصحية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.



وأكد وزير العمل، أن الوزارة تطلع إلى مزيد من التعاون مع منظمة العمل الدولية بما يساهم فى خلق عالم عمل آمن، وتحقيق مزيدا من الرخاء.



