شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تمد قطار 2007 للإسكندرية وتشغل عربات مكيفة لـ نجع حمادي والان مع تفاصيل الخبر

شغلت هيئة السكة الحديد خدمات جديدة للركاب، قطارات فى توقيتات جديدة وبتركيب عربات متنوعة لتقديم خدمة سفر مريحة للجمهور، حيث تم تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة الإسكندرية، وامتداد مسير قطار 2007 (مكيف) أسوان / القاهرة لـ محطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 (مكيف) الإسكندرية القاهرة كخدمة جديدة.

قطار أسوان يمتد للإسكندرية

امتداد مسير قطار 2007 مكيف أسوان / القاهرة والذى يقوم من محطة أسوان يوم 30 / 11 / 2024 الساعة 15:15 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:05 صباح يوم 1 / 12 / 2024 ويمتد مسيره إلى محطة الإسكندرية كخدمة جديدة ليصلها الساعة 07:20 صباحاً.

تشغيل قطار 910 مكيف الإسكندرية / القاهرة ( خدمة جديدة ) يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 12:40، بنفس تركيب قطار 2007 ، ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات [ 661 – 163 – 3024 – 1212 ].

قطار الشباب يستمر حتى نهاية ديسمبر

رحلات قطار الشباب تستمر حتى يوم 27 فبراير 2025 بمعدل قطارين أسبوعياً فى الاتجاهين حيث يقوم من القاهرة إلى أسوان رحلة الذهاب يوم الجمعة من كل أسبوع فى رحلة الذهاب ورحلة العودة من أسوان إلى القاهرة يوم الخميس من كل أسبوع خلال تلك الفترة.

خدمة جديدة بين القاهرة نجع حمادى

شغلت السكة الحديد قطار بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة ومحطة نجع حمادى وبالعكس بمحافظة قنا، حيث تقرر قيام القطار رقم 992 فى رحلة الذهاب من محطة القاهرة الساعة 15.00 الثالثة عصرا ويصل محطة نجع حمادى الساعة 23.15 الحادية عشر وربع مساءا ويتكون القطار من عدد 10 عربات درجة أولى وثانية مكيفة فرنساوى مطور، وتم تشغيل القطار رقم 993 فى رحلة العودة من محطة نجع حمادى إلى القاهرة حيث يقوم منها الساعة 2.05 الثانية وخمس دقائق ليلا ويصل محطة القاهرة الساعة الساعة 10.20 العاشر وثلث صباحا .