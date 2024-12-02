شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السويد بالقاهرة: مصر تلعب أدوارا مهمة لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال هوكان إيمسجورد سفير السويد بالقاهرة، إن المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يمثل مبادرة مهمة جدا من قبل مصر مع تفاقم التحديات التي يواجهها القطاع للوصول إلي المساعدات الإنسانية علي وجه الخصوص، مشيرا إلي أن هذه فرصة جيدة جدا في وقت مناسب لمناقشة الأمر لزيادة الضغط السياسي لإيجاد حل.

وأكد السفير في تصريحات خاصة علي هامش المؤتمر الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية لدعم غزة، المنعقد بالقاهرة، علي أهمية دور مصر لدعم القضية الفلسطينية، من ناحية الوساطة لوقف إطلاق النار، حيث تعمل مصر مع الشركاء في المنطقة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى لتحقيق ذلك، بالإضافة إلي دورها في تنسيق الدعم الإنساني الذي يأتي من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلي مساهمة دولة السويد بمساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لغزة هذا العام، مؤكدا أنّ السويد واحدة من أكبر المساهمين في منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.

وأكد علي التعاون الوثيق مع مصر، من خلال الاتحاد الأوروبي، للمساهمة بطرق مختلفة في إعادة الإعمار، ولكننا بحاجة إلى تذكير أنفسنا أنه بالنظر إلى الدمار الذي يحدث في غزة ، فإن هذا جهد هائل سيستغرق الكثير من الموارد وسيستغرق الكثير من الوقت، لذلك سيكون هناك الحاجة إلي تكاتف المجتمع الدولي بأكمله.

وأعرب السفير عن قلقه لاستئناف الحرب في سوريا مرة أخرى، خاصة مع رؤية الآثار المدمرة للصراع الدائر فى سوريا، لذلك يتم العمل مع كل الجهات الفاعلة الخارجية للتدخل في هذا الأمر، وبذل جهد قوي للتأكد من عدم استئناف الصراع بسوريا.