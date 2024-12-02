شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر القاهرة.. وزير الخارجية يشيد باعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، بموقف سلوفينيا الشجاع بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معربا عن أمله فى أن تحذو باقي الدول هذا الحذو.

وقال عبد العاطي ـ تعقيبا على كلمة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون أمام مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الانسانية في غزة ـ إننا نقدر الموقف الشجاع لدولة سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين،كما نقدر أيضا المواقف الشجاعة للدول الاخرى التي اعترفت بدولة فلسطين مؤخرا وخاصة اسبانيا والنرويج وايرلندا ونشجع باقي الدول على ان تحذو هذا الحذو.

وأضاف عبد العاطي :"المسألة الآن ليست حل الدولتين،لأن هناك دولة قائمة بالفعل ويتم الاعتراف بها، ولكن ما نريده هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وما نتطلع الى تحقيقه هو توسيع عملية الاعتراف".

فيما طالبت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، مجلس الامن الدولي بضرورة اتخاذ خطوات جادة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة دعم بلادها لأية آليات من شأنها الحفاظ على أرواح المدنيين في غزة.

وقالت وزيرة خارجية سلوفينيا ـ في كلمة لها أمام مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الانسانية في غزة ـ إن هناك الكثير من الضحايا من المدنيين يسقطون يوميا بسبب استمرار هذه الحرب،مؤكدة أن وقف إطلاق النار هو مسئولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي برمته.

وأعربت عن إستعداد بلادها لتقديم المساعدات اللازمة لكافة وكالات الاغاثة لتوفير المستلزمات الانسانية والطبية والغذائية لاهالي غزة،مؤكدة في الوقت نفسه أهمية إعادة إعمار البنية التحتية لغزة.

وأعربت عن شكرها للهلال الاحمر المصري والفلسطيني على جهودهما لايصال المساعدات الانسانية الى غزة ، مؤكدة دعم بلادها لاقامة دولة فلسطينية مستقلة.