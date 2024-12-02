المجلس القومي للطفولة والأمومة: أهمية خاصة لدعم الأطفال ذوي الهمم وأسرهم

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القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الإثنين، في المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي أقيم بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية".

جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولفيف من الشخصيات العامة.

من جانبها وجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم لدعوتها الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام والذي يعكس جهود الدولة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمين قضاياهم على أجندة الدولة المصرية وفي الاستراتيجيات الوطنية.

وأكدت "السنباطي" على على أن الدولة المصرية ترعى حقوق أبنائها جميعا دون تمييز، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بدعم الأطفال ذوي الهمم وأسرهم من خلال عدة محاور تتضمن تحسين جودة حياتهم وإدماجهم في المجتمع، لافتة إلى أن إدماج قضايا الأطفال ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة، وأن حقوقهم هي قيم متأصلة وحقوق متساوية، وأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد.

وأضافت "السنباطي" إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يحرص على مبدأ عدم التمييز وفي هذا الإطار أطلق المجلس بالتعاون مع يونيسف حملة "اختلافنا مش بيفرقنا" والتي تهدف إلى دعم حقوق الأطفال وإدماجهم في المجتمع، والقضاء على التمييز والتنمر ونشر ثقافة الاختلاف وتقبل الآخر، وتعزيز الثقة بالنفس، فضلا عن تعزيز مبادئ التكاتف، مؤكدة على أن محور التوعية بقضايا الأطفال ذوي الإعاقة يساهم في تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، كما أن المجلس يتيح لهم فرص المشاركة في كافة الفعاليات التي ينظمها.

تضمن المؤتمر عرض جهود الدولة فيما يتم تنفيذه لتفعيل الاستراتيجيات الوطنية وعرض جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024، وبعض النماذج الملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز قصص نجاحهم، كما تضمن المؤتمر تكريم المتميزين من ذوي الإعاقة في مجالات مختلفة.