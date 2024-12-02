شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمى للإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، إن خطة دار الإفتاء فى الفترة القادمة تعمل على غزو الفضاء الإلكترونى باعتباره لغة العصر، كما أن الدار تمتلك التجهيزات اللازمة، كما أن الدار تعتبر مؤسسة وطنية مصرية وتعمل على التعاون مع جميع المؤسسات بمختلف تخصصاتها، فلم يعد مؤسسة بمفردها تقديم دورها على الوجه الأكمل بل يجب التعاون والتكاتف بين جميع المؤسسات فلا يمكن أن تعمل مؤسسة بمعزل عن باقى مؤسسات الدولة.

وأضاف خلال لقائه بعدد من الصحفيين بدار الإفتاء، أن الدار تسعى خلال الفترة القادمة التوسع فى الانتشار بالمحافظات فهى تمتلك 27 مقرا بالمحافظات، لافتا إلى أنه سيتم تعميم مركز سلام التابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، والذى يعمل على محاربة الفكر المتطرف لما يملكه من أدوات لذلك.

وتابع: الدار ستعقد ندوة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، قريبا بمناسبة اليوم العالمى للإفتاء.



مؤتمر دار الإفتاء



المؤتمر الصجفي لدار الإفتاء



جانب من مؤتمر دار الإفتاء



جانب من المؤتمر



الصحفيون المشاركون فى المؤتمر



مؤتمر دار الإفتاء



مفتى الجمهورية خلال المؤتمر



مؤتمر دار الإفتاء



