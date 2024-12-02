شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تطلق سلسلة تدريبات على الحقيبة التعليمية لمستفيدي "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت مبادرة "لا أمية مع تكافل"، التابعة لوزارة التضامن والتى تهدف إلى محو أمية مستفيدى برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، سلسلة من التدريبات على الحقيبة التعليمية المخصصة لمستفيدى "تكافل وكرامة".

وبدأ البرنامج نسخته التدريبية الثانية بمحافظات "مرسى مطروح ،البحيرة ، الغربية، قنا ، الأقصر"، وتدريب 75 ميسرا، حيث انتهت النسخة الأولى من تدريب 50 ميسرا بمحافظتى "بنى سويف والجيزة"، كما تم الانتهاء من تدريب عدد 20 مدرسا بمناطق بدائل العشوائيات بمنطقة الخيالة على المنهج الذى تم اعتماده من الهيئة العامة لتعليم الكبار، ويجمع بين الجانب التعليمى والتوعوي، حيث يعمل على زيادة وعى الفئة المستهدفة بالعديد من أهم القضايا المجتمعية من الحفاظ على الأسرة وصحة المرأة والتغذية السليمة والحد من الزيادة السكانية، ولم يقتصر دور الوزارة على العمل مع غير ذوى الإعاقة فقط بل تناول المنهج التعليمى المعنون "حياة كريمة" ذوى الهمم من الصم والبكم والمكفوفين، وهم من الفئات التى تولى الدولة لهم اهتماماً كبيراً.

وتعد مبادرة «لا أمية مع تكافل» إحدى المبادرات الخاصة بمستفيدى برنامج «تكافل وكرامة»، والتى تعمل على محور التعليم استكمالا لمشروطية التعليم.

و نجحت المبادرة فى محو أمية 257 ألف سيدة من أسر برنامج تكافل من خلال 10500 فصل على مستوى الجمهورية حتى دورة يوليو 2024، وتعمل على محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين على أيدى مدرسين مدربين، ويتم العمل تحت مظلة التعاون مع الهيئة العامة لمحو امية الكبار، وتم وضع منهجية تدريس خاصة بالفئات المستهدفة ويتم العمل بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العام ومستفيدى تكافل حملة المؤهلات.