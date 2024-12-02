شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يصدر 30649 طن بضائع عامة ويشهد تداول 33 سفينة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، فيما غادرت 9 سفن، كما وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30649 طن تشمل: 22322 طن يوريا و 2775 طن مولاس و 5552 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54340 طن تشمل : 32300 طن ذرة و 1890 طن سلاج و 4970 طن حديد و 2000 طن ابلاكاش و 8280 طن خردة و 2000 طن فول و 2900 طن عدس.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 810 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 392 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4665 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 152884 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 110930 طنًا.

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1301 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، و عدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5096 حركة.