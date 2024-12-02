شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجمع البحوث يلتقي رئيس جامعة الزقازيق ويناقشان التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندى الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب البشرى ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، لبحث سبل التعاون المشترك بين المجمع والجامعة فى المجالات التوعوية والثقافية، بحضور الدكتور حسن يحيى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة بالمجمع، والدكتور السيد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية، الشيخ سعيد عبد الدايم مدير عام منطقة وعظ الشرقية.

من جانبه رحب رئيس الجامعة بالأمين العام والوفد المرافق له، مؤكدًا على سعادته بهذا اللقاء الذى يوضح دور الأزهر الشريف فى التوعية المجتمعية الشاملة لجميع القضايا المهمة التى تمس المجتمع المصرى وتؤثر عليه وخاصة التى تستهدف الشباب، فى ظل الانفتاح والتطور التكنولوجى الذى نشهده.

وقال الأمين العام خلال اللقاء أن مجمع البحوث الإسلامية يعمل بكل طاقته من خلال التعاون المشترك مع جميع مؤسسات الدولة لتنفيذ الكثير من الأنشطة العلمية والتوعوية وفق استراتيجية الأزهر الشريف التى تسعى للحفاظ على وعى المجتمع، مضيفًا أن مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية تنفذ سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية لطلاب وطالبات الجامعة، وورش العمل والحلقات النقاشية، بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر، فى إطار الخطة الاستراتيجية لدعم التواصل المستمر مع الشباب فى الجامعات والطلاب بالمدارس والمعاهد وتوعيتهم بالتحديات الحالية، وتحصينهم من محاولات العبث بعقولهم من جانب تيارات التطرف الفكري، ومن أبرزها قضايا الإلحاد وفهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

أضاف الجندى أننا نسعى جاهدين للتعاون مع المؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعات، حيث يأتى ذلك ضمن الاتفاقيات التى يعقدها المجمع مع مختلف المؤسسات التعليمية والإدارية فى الدولة، لتيسير عملية التواصل مع جميع فئات وأفراد المجتمع، لمواجهة الأفكار الهدامة بأسلوب عقلى ومنهج علمى يبين للناس حقيقة المفاهيم المغلوطة، ويواجه تلك السموم الوافدة والغريبة عن مجتمعاتنا، المتشددة منها والمتسيبة وتعتمد على سوء الفهم للنصوص الشرعية، وسوء الفهم للواقع الذى يعيشه الناس.