شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صور لمشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة النقل أحدث صور لمشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، والذى يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا وظهير خلفى 300 ألف م2.

أهم المعلومات عن المشروع:

1- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 7-6 ملايين طن سنويا.

2- طواجن الطلب المتزايد على التخزين.

3- ستكون أول محطة متكاملة بـ الموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبأعلى طاقة تفريغية للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.

4- يتكون المشروع من رصيف بطول 1150م.

5- عمق المشروع يصل إلى 16م.

6- مساحة المشروع تبلغ 300 ألف م2.

7- سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240م.

8- تقوم شركة أبناء عبد السلام الفقى بتنفيذ المشروع.

9- تم البدء فيه فى شهر يناير 2022.

10- من المقرر الانتهاء من المشروع فى شهر يونيو 2023.



اعمال الانشاء



أعمال التطوير_1



انشاء المحطة داخل المياه



تنفيذ المحطة



رصيف المحطة



محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة



محطة الصب الجاف النظيف