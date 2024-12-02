شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. زيادة الحد الأدنى للمعاش لـ1500 جنيه والأقصى 11600 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى: نسعى لزيادة انخراط الشركات العالمية فى مشروعات إنتاج الطاقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر نوفمبر 2024، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة . وزير الخارجية: مصر قدمت 70% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أكد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن جهود الدولة المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين مستمرة في إطار مسئولية وواجب مصر تجاه الأشقاء في فلسطين وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. هيئة التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى للمعاش لـ1500 جنيه والأقصى 11600 أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك إعتباراً من 1/1 /2025، لافتا الى أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها. هيئة التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى للمعاش لـ1500 جنيه والأقصى 11600 وزير الخارجية: مصر قدمت 70% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن أسعار المواشى الحية انخفضت من 160 جنيهاً لكيلو القايم إلى 140 جنيهاً خلال هذه الفترة بسبب استقرار أسعار الأعلاف منذ 6 أشهر، وهو ما انعكس ايجابياً على أسعار اللحوم ، مشيراً إلى أن دورة اللحوم بالنسبة للأعلاف تأخذ 6 أشهر بخلاف ذلك بالنسبة للدواجن. أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بعدد خمس مدارس تابعة لإدارتي التل الكبير والقصاصين التعليميتين بمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي. وزير التعليم يوجه بانضباط المدارس وتواجد الطلاب بعد انتهاء زيارته للإسماعيلية وزارة الصحة: تسجيل 7 ملايين حالة ميلاد ووفاة بالمنظومة المميكنة خلال 2024 قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تحديث برنامج ميكنة التطعيمات الروتينية الإلكتروني وتفعيله بجميع المحافظات، حيث تم تسجيل حوالى 5,459,992 حالة ميلاد، 1,588,496 حالة وفاة بمنظومة المواليد والوفيات المميكنة. كشف وزير السياحة والآثار شريف فتحي، عن الجهود المبذولة لتشجيع وزيادة حجم الاستثمار السياحي وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي، وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز، مؤكداً أن الحفاظ علي الآثار هدف قومي، ولن يكون هناك مرونة حيال شرط الإلتزام بالمحافظة علي الأثر عند الطرح للتشغيل الاقتصادي، قائلا: "هناك قواعد للحفاظ علي الآثار والبيئة المحيطة، وليس هناك مرونة في عدم تنفيذ هذا الإلتزام". وزير السياحة: لا تهاون فى شرط الحفاظ على الآثار عند الطرح للتشغيل الاقتصادى قالت وزارة الصحة والسكان إنه خلال عام 2024 تم صدور قرارات بضم 15 مليون مواطن جديد علي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بنسبة زيادة 28% لأعداد المنتفعين ليبلغ عدد منتفعي التأمين الصحي في مصر لما يجاوز 69 مليون منتفع. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين خلال التعاملات الصباحية مستهل التعاملات الأسبوعية بحوالي 20 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3660 جنيها الآن، بعد صعود سعر أوقية الذهب العالمية. عيار 24 يسجل 4182 جنيها. عيار 21 يسجل 3660 جنيها. عيار 18 يسجل 3137 جنيها. الجنيه الذهب 29280 جنيها. مع دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد غزل المحلة لمتابعة اللقاء المثير والذي يجمع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع مضيفه غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، حيث يبحث الفريقان عن حصد ثلاث نقاط ثمينة لتحسين أوضاعه بجدول المسابقة. الزمالك يبحث عن استعادة الانتصارات أمام غزل المحلة في الدوري سعر جرام الذهب فى مصر يتراجع 20 جنيها وعيار 21 بـ3660 جنيها وزارة الصحة: زيادة 28% فى عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحى بالجمهورية وزارة الصحة: تسجيل 7 ملايين حالة ميلاد ووفاة بالمنظومة المميكنة خلال 2024

مدبولى يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال نوفمبروزارة الزراعة تعلن انخفاض أسعار المواشى الحية بعد استقرار ثمن الأعلاف