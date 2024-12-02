شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح رابط التقدم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابطا إلكترونيا للتقديم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 فى وظيفتى رئيس لجنة ومراقب أول، حيث يمكن لمن يرغب الدخول على الرابط التالى لتسجل وملء البيانات المطلوبة خلال الفترة الحالية

https://thanwya-teach.emis.gov.eg/

ووفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024,2025 تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 14 يونيو المقبل، كما أنه من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة وجدول امتحانات الثانوية العامة 2025 خلال الفترة المقبلة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام القديم للعام الحالى وهم : الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى لأداء الامتحان فى المواد التى رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد.

وأوضحت أن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام الحديث بعد إعادة الهيكلة بالمرحلة الثانوية والصف الثالث الثانوى العام تشمل الطلاب المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية - الأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2025، والطلاب الناجحين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012,2013، بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم فى التقدم.



