شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مصر حصلت على "الطبقة الذهبية" من الصحة العالمية بعد القضاء على فيروس c والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن جمهورية مصر العربية أصبحت أول دولة في العالم تحصل على وضع "الطبقة الذهبية" بسبب استكمال مسار القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي - وهو معلم مهم نحو هدف تحقيق القضاء التام على المرض قبل عام 2030.

وتابعت وزارة الصحة والسكان خلال نشرة حصاد إنجازات 2024: يعد هذا تحولا مذهلا وذلك بسبب كون جمهورية مصر العربية كانت من أعلى الدول في معدلات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي في العالم منذ أقل من 10 سنوات.

واستكملت: تم تحديث الخطة القومية للاستعداد والتصدي للأوبئة والجوائح في إطار المحافظة على صحة المواطنين وحياتهم، ووجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية.

وقالت: تم الحفاظ على مصر خاليه من مرض الملاريا وكذلك الحفاظ عليها خاليه من أمراض الفيلاريا حيث تم حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بالخلو من مرض الفيلاريا بنهاية عام 2017.

كما تم إعلان قضاء مصر على مرضي الحصبة والحصبة الألمانية في نوفمبر 2022 ، والحصول على شهادة الخلو من الحصبة والحصبة الألمانية في ديسمبر 2023.